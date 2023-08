Οι επιδρομές έγιναν στη διάρκεια της νύχτας και σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, οι βομβαρδισμοί ήταν επιτυχείς, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τριάντα πύραυλοι κρουζ και 27 επιθετικά drones καταστράφηκαν», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία στο Telegram.

Οι ρωσικές αρχές ανέστειλαν επίσης τις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, υπενθυμίζοντας ότι και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το ίδιο λόγω επιθέσεων από drones.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το ρωσικό χτύπημα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κέντρο μετάγγισης αίματος στο Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χαρκόβου με νεκρούς και τραυματίες, αλλά και κτίρια της αεροναυπηγικής βιομηχανίας Motor Sich στη Ζαπορίζια.

Η περιοχή Khmelnytskyi, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή των μαχών και έδρα μεγάλης ουκρανικής αεροπορικής βάσης, ήταν μεταξύ των περιοχών που στοχοποιήθηκαν.

#Khmelnytskyi military administration showed the consequences of the night attack of the occupiers. pic.twitter.com/IUBZ636P6V

