Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ανέμους ενός μακρινού τυφώνα και έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του θερέτρου Λαχέινα στο νησί Μάουι της Χαβάης, ανέφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) σε ανακοίνωσή της η Κομητεία Μάουι.

Συνοικίες ολόκληρες έγιναν παρανάλωμα του πυρός και η δυτική πλευρά του νησιού έχει σχεδόν αποκοπεί, με μόνο έναν αυτοκινητόδρομο να παραμένει ανοικτός και χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν να απομακρυνθούν, ενώ αξιωματούχοι κάνουν λόγο για εκτεταμένη καταστροφή στη Λαχέινα, το λιμάνι της και τις γύρω περιοχές.

Hawaii on fire: people rush into the water to seek safety from the fires. Fires in Hawaii, fanned by high winds, have burned many buildings around Maui, including the historic town of Lahaina. In several communities, they closed schools and evacuated people. And some local… pic.twitter.com/AFirl2ozuX

Μερικοί άνθρωποι έπεσαν στον ωκεανό για να ξεφύγουν από τον καπνό και τις φλόγες.

«Έχουμε τη χειρότερη καταστροφή που έχω δει ποτέ. Όλη η Λαχέινα έχει καεί. Είναι σαν Αποκάλυψη», λέει ο κάτοικος της Λαχέινα Μέισον Τζάρβι που διέφυγε από την πόλη.

Ο Τζέρβι έδειξε στο Ρόιτερς φωτογραφίες που τράβηξε κατά μήκος της παραλίας της Λαχέινα όπου τα πάντα έχουν γίνει στάχτη. Καθώς φορούσε κοντό παντελόνι, έδειξε επίσης καψίματα στο μηρό του, τα οποία είπε πως έπαθε καθώς οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατό του ανάμεσα στις φλόγες για να σώσει τον σκύλο του.

Αεροφωτογραφίες εικονίζουν στήλες καπνού να υψώνονται από το ένα τετράγωνο μετά το άλλο στη Λαχέινα, που είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στο Μάουι και φιλοξενεί πολλά μεγάλα ξενοδοχεία.

«Είναι σαν να βομβαρδίσθηκε μια περιοχή. Είναι σαν πολεμική ζώνη», είπε ο πιλότος ελικοπτέρου Ρίτσαρντ Όλστεν, σύμφωνα με το Hawaii News Now.

This is what it looked like earlier on Maui. If you’ve been to my hometown of Lahaina…I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us. pic.twitter.com/88V2kjjpyV

