Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα για την προσχώρησή της στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7 για την Ουκρανία.

Belgium, Czechia, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Ireland, Latvia, the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, and Sweden have joined G7 Declaration in support of security guarantees. This, together with Peace Formula, is a signal: peace will come; aggression will fail. pic.twitter.com/GgrV59RNyy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2023