Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σπίτι το Σάββατο (12/8) στο Plum στην Πενσυλβάνια, ένα προάστιο του Πίτσμπουργκ.

Η έκρηξη κατέστρεψε τρία σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον δώδεκα άλλα, ανέφεραν οι αρχές, όπως μεταδίδει το CBS NEWS, ενώ ένα ακόμη άτομο παραμένει αγνοούμενο αν και οι αξιωματούχοι είπαν στους δημοσιογράφους που μετέβησαν στο σημείο ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιος ήταν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης, επομένως δεν μπορούν να δώσουν ακριβή αριθμό ατόμων που αγνοούνται.

Λίγο πριν τις 10:30 π.μ. (τοπική ώρα), έγινε κλήση στο 911 ότι πολλά σπίτια καίγονταν λόγω έκρηξης. Οι αξιωματικοί και οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και βρήκαν «άνθρωπους παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια», ανέφεραν αξιωματούχοι της κομητείας Allegheny.

Από τους τρεις τραυματίες, οι δύο είναι σε σταθερή κατάσταση και ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Ο Τζορτζ Εμανουέλε, ο οποίος μένει τρία σπίτια πιο κάτω από το σπίτι που εξερράγη, είπε στο Tribune-Review ότι μαζί με έναν γείτονα πήγαν στο σπίτι προτού η φωτιά βγει εκτός ελέγχου, όπου βρήκαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην πίσω αυλή και τον έσυραν μακριά για να τον σώσουν.

Ο Ράφαλ Κολανκόφσκι, ο οποίος μένει λίγο πιο κάτω, είπε στην Pittsburgh Post-Gazette ότι η έκρηξη έσπασε τα τζάμια του σπιτιού του ενώ ο ίδιος και η γυναίκα του έπεσαν στο έδαφος.

«Είναι απλά τραγικό, εννοώ, μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη, μοιάζει σαν μια βόμβα να χτύπησε τη γειτονιά μας και είναι απλώς ατυχές», είπε ο Κολανκόφσκι. «Ήμουν μόλις χθες με μερικούς από τους γείτονες και τώρα συμβαίνει αυτό».

UPDATE- at least two homes are completely gone. Other homes are damaged. Two triage areas at least are set up. Over 30 units on scene. No reports of any kind of fatalities as of yet. Neighbors rushing to provide seating, water and shade for first responders. @KDKA pic.twitter.com/elZldg8qmh

— Christopher DeRose (@ChrisDeRoseTV) August 12, 2023