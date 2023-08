Δραματικές στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι της Χαβάης μετά τις καταστροφικές φωτιές, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 96.

Μια εβδομάδα μετά την φονική πυρκαγιά και μόνο δύο από τους 96 νεκρούς έχουν αναγνωριστεί. Η μακάβρια λεπτομέρεια είναι πως τα απανθρακωμένα πτώματα είναι σε τέτοια κατάσταση που διαλύονται κατά την μεταφορά τους.

Maui County confirmed four additional fatalities in the Lahaina wildfire on Saturday, bringing the death toll to 93.

Εκπαιδευμένοι σκύλοι στον εντοπισμό πτωμάτων ερευνούν στα αποκαΐδια της πόλης αναζητώντας θύματα.

Οι αξιωματούχοι στην Χαβάη δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, ενώ εκατοντάδες παρέμειναν αγνοούμενοι. «Περιμένω ότι οι αριθμοί θα αυξηθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

The death toll in the Hawaii wildfires has increased to 96, according to Maui County. Many Lahaina residents said the fire spread rapidly, and all they could do was watch helplessly as their homes turned to ash and dust.

Οι επιστήμονες του κλίματος επισημαίνου ότι τέτοιες θανατηφόρες πυρκαγιές θα γίνουν πιο συχνές, καθώς επιδεινώνεται η κλιματική κρίση.

Η Lahaina έχει καταγράψει τον χειρότερο αριθμό θανάτων στην σύγχρονη εποχή. Το 2018, η πυρκαγιά του Camp στην Καλιφόρνια σκότωσε 86 άτομα.

Στην Χαβάη, η φωτιά που σάρωσε τη Λαχέινα την περασμένη Τρίτη 8/8 κατέστρεψε σχεδόν κάθε κτήριο στην πόλη των 13.000 κατοίκων, αφήνοντας ένα πλέγμα από γκρίζα ερείπια σφηνωμένα ανάμεσα στον γαλάζιο ωκεανό και τις πράσινες βουνοπλαγιές. «Έχουν απομείνει πολύ λίγα εκεί» δήλωσε ο Γκριν στους δημοσιογράφους.

Newly released video footage of the fire damage to Maui.

I lived in Hawaii for years, and there was NEVER a fire on the islands.

How do you think these fires started?

