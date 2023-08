Οστενός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Stian Jensen, ανακάλεσε την Τετάρτη την αμφιλεγόμενη πρότασή του να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη για να καταστεί μέλος της Συμμαχίας, προκειμένου γνα τερματιστεί ο πόλεμος με την Ρωσία, χαρακτηρίζοντας την δήλωση που προκάλεσε σάλο «λάθος».

⚡️The head of the #NATO Secretary-General’s Office, Stian Jenssen, has described as a “mistake” statements that Ukraine might join the Alliance in exchange for territorial concessions to Russia, European Pravda reported. pic.twitter.com/cG3PfZjZR4

— KyivPost (@KyivPost) August 16, 2023