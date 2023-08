Τέξας: Ο πατέρας γυρνώντας στο σπίτι διαπίστωσε ότι η 11χρονη κόρη του είχε βιαστεί και είχε αφεθεί νεκρή κάτω από το κρεβάτι της.

Η 11χρονη περίπου πέντε ώρες νωρίτερα τον είχε ειδοποιήσει για έναν άγνωστο στην πόρτα τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Maria Gonzalez was sexually assaulted and strangled Saturday at her Pasadena home. She was home alone when she messaged her dad and told him someone was knocking at the door.

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) August 15, 2023