Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στα περίχωρα της Κουάλα Λουμπούρ, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στην δημοσιότητα οι Αρχές της Μαλαισίας.

Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft 390 Premier 1 είχε απογειωθεί από την νήσο Λανγκάουι με έξι επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Σουλτάν Αμπντούλ Αζίζ Σαχ, διεκόπη η επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και λίγο αργότερα, συνετρίβη σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο, παρασύροντας ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα.

In Malaysia, a plane crash on a highway resulted in the tragic loss of at least 10 lives – TASS

