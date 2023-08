Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας σημειώθηκε πριν από λίγο στην κεντρική Κολομβία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κουμαράλ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14 χιλιόμετρα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως κάτοικοι και εργαζόμενοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους της κολομβιανής πρωτεύουσας μετά τον σεισμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Colombia (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Cpv8UuQ4SO

— EMSC (@LastQuake) August 17, 2023