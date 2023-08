Κύπρος: Όπως διακρίνεται στο βίντεο Τουρκοκυπρίοι με μπουλντόζες επιτίθενται σε προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), τα επεισόδια σημειώθηκαν εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα, καθώς ειρηνευτές των ΗΕ παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

Σε ιδιωτική εταιρεία ανάθεσε η κατοχική ψευτο-«κυβέρνηση» στα κατεχόμενα την βελτίωση και επέκταση του δρόμου Άρσους-Πύλας που βρίσκεται στην νεκρή ζώνη και οι εργασίες επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα παρά τις αντιδράσεις, γράφει η ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις ενώ η Γκιουντέμ Κίπρις δημοσιεύει φωτογραφίες από την επίθεση στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και περιγράφει το τι συμβαίνει.

Η Μπούγκιουν Κίπρις γράφει για επικίνδυνη αντιπαράθεση στην Πύλα. Προσθέτει ότι ο δρόμος που ζητούσαν οι Τουρκοκύπριοι στην περιοχή προκάλεσε ένταση λόγω της λανθασμένης πολιτικής που ακολουθήθηκε από την τ/κ πλευρά και αναφέρει πως το «υπουργείο εξωτερικών» θέλοντας να προκαλέσει τετελεσμένα, τελικά προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αντιστάθηκαν στην έναρξη των εργασιών, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει η Γκιουντέμ Κίπρις φαίνονται παραταγμένοι άνδρες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και από την άλλη άνδρες της κατοχικής ψευτο-«αστυνομίας». Υπάρχουν τζιπ και ένα φορτηγό της ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή απ’ όπου επιχείρησαν είσοδο οι εργάτες και οι κατοχικοί ψευτο-«αστυνομικοί» στην νεκρή ζώνη με το φορτηγό των Ηνωμένων Εθνών να φράζει το δρόμο που φέρεται να είναι ο παλιός δρόμος Άρσους- Πύλας.

Η Γκιουντέμ Κίπρις γράφει ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ παρεμπόδισε την έναρξη εργασιών για την βελτίωση/επέκταση του δρόμου εντός της νεκρής ζώνης που επρόκειτο να ξεκινήσουν σήμερα και στην περιοχή στάλθηκαν άνδρες της κατοχικής ψευτο-«αστυνομίας» και των κατοχικών «ειδικών δυνάμεων».

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι η κατάσταση στην περιοχή τέθηκε υπό έλεγχο και η ομάδα άμεσης δράσης απώθησε την ειρηνευτική δύναμη ενώ προστίθεται ότι ξεκίνησαν ξανά τα έργα οδοποιίας (ΣΣ: εννοεί εκτός νεκρής ζώνης) και υπάρχουν ομάδες κατοχικών «ειδικών επιχειρήσεων» που φυλάνε σκοπιά για την ασφάλεια στην περιοχή.

Διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη προς επίλυση του θέματος που προέκυψε μετά και τα πρωινά επεισόδια στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα κατά την οποία κατοχικό “προσωπικό” επιτέθηκε κατά ειρηνευτών που εμπόδισαν τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων κατασκευαστικών εργασιών και προκάλεσε ζημιές σε οχήματα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Ειδικός Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στο νησί, Κόλιν Στιούαρτ, βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με τις δυο πλευρές στο νησί όσο και με τις κυβερνήσεις χωρών στου Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις και να υπάρξει διευθέτηση του θέματος αυτού μέσω διαλόγου.

Η ειρηνευτική δύναμη των Η.Ε. εκφράζει πάντως τη δέσμευσή της να συνεχίσει να παρεμποδίζει τις κατά παράβαση του στάτους κβο εργασίες για την κατασκευή του δρόμου που θα ενώνει το κατεχόμενο χωριό Άρσος με την περιοχή της Πύλας.

Επί του εδάφους όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ λίγο πριν το μεσημέρι μετά τα πρωινά επεισόδια η κατάσταση ήταν ήρεμη και στατική, με τους ειρηνευτές και το κατοχικό προσωπικό να παραμένουν στην περιοχή.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εμποδίζουμε αυτές τις εργασίες χωρίς τη χρήση οποιαδήποτε βίας, χρησιμοποιώντας το προσωπικό μας και οχήματα των Η.Ε., ανέφερε στο ΚΥΠΕ πηγή της ειρηνευτικής δύναμης, προσθέτοντας πως επικεντρώνονται στην αποτροπή εντάσεων και στη διατήρηση της ηρεμίας, καλώντας τους Τούρκους να συνεχίσει τις συζητήσεις μαζί τους επί του θέματος.

«Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα/Πυλώνα, καθώς οι ειρηνευτές του ΟΗΕ εμπόδιζαν μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.

Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές στην περιουσία του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα διωχθεί στο ακέραιο.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντεταλμένη εξουσία της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Η αποστολή παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή».

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus ( #UNFICYP ) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

Η κυπριακή κυβέρνηση διά του κυβερνητικού εκπροσώπου ανακοίνωσε χθες (17/8) ότι εργάζεται προς αποτροπή του εν λόγω τουρκικού σχεδιασμού, σε συνεργασία με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ΕΕ και την UNFICYP, καθώς και την ελληνική κυβέρνηση. «Το τουρκικό κατοχικό καθεστώς επιχειρεί τη δημιουργία νέων τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πύλας, σχεδιάζοντας παράνομη είσοδο στην περιοχή για κατασκευή δρόμου που θα ενώνει το κατεχόμενο χωριό Άρσος με προκεχωρημένο παράνομο στρατιωτικό φυλάκιο του κατοχικού καθεστώτος», τονίζει ο κ. Λετυμπιώτης και αναφέρει ότι «είναι σε εξέλιξη επαφές σε ανώτατο επίπεδο από τη διεθνή κοινότητα με αποδέκτη την Άγκυρα, τονίζοντας τη σοβαρότητα της παραβίασης, καθώς και τις αρνητικές συνέπειες από μια τέτοια ενέργεια, τόσο για την προοπτική επανέναρξης διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό όσο και στα ευρωτουρκικά. Η κυπριακή κυβέρνηση αναμένει από την Ειρηνευτική Δύναμη στην Κύπρο να αποτρέψει τους εν λόγω σχεδιασμούς, σύμφωνα με τους όρους εντολής της».

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες, σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης, πλησίον της Πύλας.

Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας.

Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για την αναβίωση των συνομιλιών επίλυσης του Κυπριακού.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις».

Τα επεισόδια καταδικάζει με ανάρτηση του στο Twitter και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ τονίζει πως «η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων και η αποκλιμάκωση της κατάστασης πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα». Σε σχέση με το πιο θέμα ο κ. Μισέλ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers’ safety & deescalating the situation must remain a priority.

In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023