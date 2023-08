Μια νοσηλεύτρια νεογνών στην Βρετανία κρίθηκε ένοχη για την δολοφονία επτά βρεφών και την απόπειρα δολοφονίας άλλων έξι, γεγονός που την καθιστά την χειρότερη κατά συρροή δολοφόνο παιδιών στην σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η Lucy Letby, 33 ετών, καταδικάστηκε για την «επίμονη, υπολογισμένη και εν ψυχρώ» δολοφονία βρεφών στην μονάδα όπου εργαζόταν, στο νοσοκομείο Countess of Chester, στην βορειοδυτική Αγγλία.

