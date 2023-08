Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου επτά φιλάθλων της Κορίνθιανς, μετά από ανατροπή του λεωφορείου που τους μετέφερε.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας Μίνας Ζεράις, όταν το λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Κορίνθιανς από την πρωτεύουσα του Μπέλο Οριζόντε, έδρα της Κρουζέιρο, στο Σάο Πάουλο, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Το δυστύχημα έγινε στις 2:50 τα ξημερώματα (ώρα Βραζιλίας), με την αιτία σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ να είναι βλάβη στα φρένα του λεωφορείο. Το αποτέλεσμα ήταν να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί σε μία ρεματιά.

Meus sentimentos aos familiares e amigos dos sete torcedores do Corinthians que faleceram em desastre, na madrugada deste domingo, em Brumadinho, Minas Gerais. Torço pela recuperação dos feridos e pela apuração das causas do acidente com o ônibus. Precisamos de paz e de veículos…

Σύμφωνα με τους επιβάτες του λεωφορείου, σε αυτό επέβαιναν 46 συνολικά οπαδοί της Κορίνθιανς.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se solidariza com as vítimas do acidente de ônibus envolvendo torcedores do Sport Club Corinthians Paulista, em Minas Gerais. De 46 pessoas, sete morreram e dez ficaram presas nas ferragens.

O veículo capotou na Rodovia Fernão Dias, na… pic.twitter.com/QKsvIuGC6v

