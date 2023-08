Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μινσκ ζήτησε από όλους τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Λευκορωσία να φύγουν το συντομότερο δυνατόν από την χώρα.

Η αμερικανική πρεσβεία τονίζει ότι οι κυβερνήσεις της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σύνορά τους με την Λευκορωσία.

Η Λιθουανία έχει ήδη κλείσει δύο συνοριακά περάσματα με την στενότερη σύμμαχο της Ρωσίας.

«Μην ταξιδεύετε στην Λευκορωσία λόγω της συνεχούς διευκόλυνσης των λευκορωσικών Αρχών στην απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, της συσσώρευσης ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Λευκορωσία, της αυθαίρετης επιβολής των τοπικών νόμων, της πιθανότητας πολιτικής αναταραχής, του κινδύνου κράτησης και του περιορισμού της Πρεσβείας στο να βοηθά τους πολίτες των ΗΠΑ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στην Λευκορωσία».

«Οι πολίτες των ΗΠΑ στη Λευκορωσία θα πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως. Εξετάστε το ενδεχόμενο αναχώρησης μέσω των υπόλοιπων συνοριακών σημείων διέλευσης με την Λιθουανία και την Λετονία ή με αεροπλάνο. Οι πολίτες των ΗΠΑ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην Πολωνία διά ξηράς από την Λευκορωσία. Μην ταξιδέψετε στην Ρωσία ή στην Ουκρανία» αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση.

Alert for U.S. citizens: The Lithuanian government on August 18 closed border crossings with Belarus at Tverecius/Vidzy and Sumskas/Losha. Other border crossings remain open. Do not travel to Belarus. U.S. citizens in Belarus should depart immediately.https://t.co/kiZs4rkmQw

— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 21, 2023