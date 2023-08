«Είμαστε μαζί σας για όσο καιρό χρειαστεί, το υπόσχομαι» δήλωσε από την Χαβάη ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης Λαχέινα στο Μάουι, όπου περισσότεροι από 114 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του μερικών ωρών ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι το ομοσπονδιακό κράτος θα συνδράμει τις κολοσσιαίες προσπάθειες ανοικοδόμησης.

«Θα το κάνουμε για εσάς, θα το κάνουμε όπως θέλετε, όχι όπως επιθυμεί οποιοσδήποτε άλλος» διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν τους κατοίκους της ιστορικής πόλης Λαχέινα, που ανησυχούν για το ενδεχόμενο να περάσει η γη τους στα χέρια μεγάλων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν να χτίσουν εκεί πολυτελείς κατοικίες και θέρετρα.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος επεσήμανε, επίσης, τον συμβολισμό ενός δέντρου ηλικίας περισσότερων από 100 ετών που βρίσκεται στη Λαχέινα, πρώην πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, το οποίο υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά αλλά δεν κάηκε ολοσχερώς.

We’re in this for as long as it takes. And we’re going to rebuild the way the people of Maui want to rebuild. pic.twitter.com/2klooGQ6qe — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

«Η πυρκαγιά δεν κατάφερε να φτάσει στις ρίζες του. Αυτό είναι το Μάουι, αυτή είναι η Αμερική (…) Η Χαβάη δεν το βάζει κάτω, η Αμερική δεν το βάζει κάτω» υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

«Μαύρη τρύπα»

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε, όπως το κάνει συχνά σε αντίστοιχες περιστάσεις, στην τραγωδία που έχει ζήσει ο ίδιος υπενθυμίζοντας ότι έχασε την πρώτη του σύζυγο και την μικρή τους κόρη, το 1972, σε τροχαίο δυστύχημα. «Γνωρίζω αυτό το συναίσθημα που έχουν πολλοί κάτοικοι της πόλης αυτής, την αίσθηση ενός κενού στο στήθος που μοιάζει με μαύρη τρύπα».

Συνοδευόμενος από την σύζυγό του Τζιλ πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις κατεστραμμένες περιοχές. Σε έναν δρόμο της Λαχέινα, μεγάλο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ο Μπάιντεν σταμάτησε για να χαϊδέψει έναν σκύλο που συμμετέχει στις έρευνες για νεκρούς στα ερείπια.

Here in this former capital of the Kingdom of Hawai’i, this banyan tree has stood for generations as a sacred spot of exceptional beauty and significance. It’s a powerful symbol that we can and will get through this. And we’ll rebuild the way the people of Maui want to rebuild. pic.twitter.com/hw6mUceHBP — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

Φορώντας ένα «λέι», κολιέ από λουλούδια που προσφέρεται στους επισκέπτες της Χαβάης, συνομίλησε και με κατοίκους της πόλης για λίγο περισσότερο από μια ώρα.

Στην συνέχεια ο Μπάιντεν αναχώρησε για την Νεβάδα όπου θα περάσει μια εβδομάδα διακοπών.

Επικρίσεις από τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Μπάιντεν δέχεται επικρίσεις από τους Ρεπουμπλικάνους για την αντίδρασή του στην καταστροφή, την οποία έχουν χαρακτηρίσει από ανεπαρκή έως αδιάφορη. Αν και αναφέρθηκε εν συντομία στην Χαβάη σε ομιλία του στην Γιούτα την περασμένη Πέμπτη, δεν εκφράστηκε ξανά δημόσια για τις πυρκαγιές παρά μόνον όταν έγινε σαφές πόσο βαρύς θα είναι ο απολογισμός.

From stories of grief, we’ve seen so many stories of hope and heroism of the aloha spirit. Every emergency responder who put their lives on the line to save others.

Everyday heroes: neighbors helping neighbors.

Native Hawaiian leaders offering solace and strength. That’s Maui. pic.twitter.com/qsfk6bJOhD — President Biden (@POTUS) August 22, 2023

Ωστόσο, ο Μπάιντεν τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει τα μηνύματα υποστήριξης και τις δεσμεύσεις για παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας στους πληγέντες.

Ο Λευκός Οίκος τονίζει ότι χρειάστηκε λιγότερο από μια ώρα για να κηρύξει στις 10 Αυγούστου κατάσταση μεγάλης φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, έπειτα από αίτημα των τοπικών Αρχών. Παράλληλα, ο Μπάιντεν έχει ήδη ορίσει ομοσπονδιακό συντονιστή για τα έργα ανοικοδόμησης.

Join me as I deliver remarks on Maui, Hawai’i to discuss the ongoing disaster response and reiterate my Administration’s actions to support recovery. https://t.co/bxAbfA1hDp — President Biden (@POTUS) August 21, 2023

