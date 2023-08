Στην περιοχή Τβερ της Ρωσίας, βορείως της Μόσχας, κατέπεσε το αεροπλάνο του ιδρυτή της μισθοφορικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για ένα ιδιωτικό Embraer 600 με αριθμό RA-02795.

Wagner founder Prigozhin’s Embraer 600 business jet with tail number RA-02795 just crashed over Tver region.

All 7 onboard were killed.

Whether Prigozhin himself was onboard is unknown. pic.twitter.com/wHYHC9i7MA

— Clash Report (@clashreport) August 23, 2023