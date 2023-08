«Ο επικεφαλής της Ομάδας Wagner, ήρωας της Ρωσίας, ένας αληθινός πατριώτης, ο Γεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στην Ρωσία» αναφέρει ανάρτηση του «Grey Zone», λογαριασμού στην πλατφόρμα Telegram που πρόσκειται στην Wagner και δημοσίευε κατά καιρούς βιντεοσκοπημένα μηνύματα του αρχηγού της εταιρείας μισθοφόρων.

«Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος! Ζήτω η Ρωσία!» καταλήγει η σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος φέρεται να ήταν μεταξύ των 10 επιβαινόντων σε αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Τβερ, βόρεια της Μόσχας.

Whether Prigozhin himself was onboard is unknown. pic.twitter.com/wHYHC9i7MA

All 7 onboard were killed.

Wagner founder Prigozhin’s Embraer 600 business jet with tail number RA-02795 just crashed over Tver region.

Από την πλευρά της η ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν επέβαινε στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη αργά το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στην Μόσχα.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Rosaviatsia, η Ρωσική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι ο Πριγκόζιν και ο επικεφαλής διοικητής της Wagner, Ντμίτρι Ούτκιν, ήταν μέσα στο μοιραίο αεροσκάφος.

Μέχρι στιγμής οκτώ πτώματα έχουν περισυλλεγεί στο σημείο όπου συνετρίβη σήμερα ιδιωτικό αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες, στα ονόματα των οποίων περιλαμβάνεται αυτό του αρχηγού της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με το RIA, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται.

“Άρχισε η διενέργεια έρευνας για την συντριβή του αεροπλάνου τύπου Embraer, που σημειώθηκε απόψε στην περιφέρεια Τβερ. Σύμφωνα με την λίστα των επιβατών, το όνομα και το επίθετο του Γεβγκένι Πριγκόζιν περιλαμβάνεται σε αυτήν” ανακοίνωσε η Rosaviatsia, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι 10 άνθρωποι επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροπλάνο Embraer Legacy, —επτά επιβάτες και τριμελές πλήρωμα— που ταξίδευε από την Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

A private jet owned by Prigozhin was just shot down by Russian air defenses over Tver.

Around 10 people onboard have been killed. pic.twitter.com/mUCHws77Y0

