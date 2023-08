Οι Αρχές στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πράντες της Ινδίας εκφράζουν φόβους ότι πολλοί άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από τεράστιες κατολισθήσεις που σημειώθηκαν εκεί. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από πολλά κτήρια που βρίσκονταν στην πλαγιά ενός λόφου να υποχωρούν, μαζί με δέντρα και λάσπη, στην περιοχή Κούλου του κρατιδίου.

Ο πρωθυπουργός του Χιμάτσαλ Πράντες δήλωσε ότι οι τοπικές Αρχές είχαν εντοπίσει τον κίνδυνο και είχαν εκκενώσει ένα εμπορικό κτήριο δύο ημέρες νωρίτερα. Μέσα στον Αύγουστο, στο ίδιο κρατίδιο έχασαν την ζωή τους περισσότεροι από 50 άνθρωποι και πάλι λόγω κατολισθήσεων, ενώ σπίτια ισοπεδώθηκαν, ενώ αυτοκίνητα και λεωφορεία βρέθηκαν στο χείλος γκρεμών όταν υποχώρησαν δρόμοι.

Ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις και το λιώσιμο των πάγων έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε ορεινές περιοχές της Ινδίας, του Πακιστάν και του Νεπάλ τα τελευταία χρόνια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

