Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε μια γυναίκα στο Λούιβιλ του Κεντάκι την οποία διέσωσαν αστυνομικοί, καθώς την είχε αλυσοδέσει στο πάτωμα ο συντροφός της.

Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικό. Όλα έγιναν το απόγευμα της 16ης Αυγούστου όταν η Αστυνομία του Κεντάκι δέχθηκε πολλές κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν ότι άκουγαν μια γυναίκα να ουρλιάζει από ένα σπασμένο παράθυρο, στον δεύτερο όροφο ενός σπιτιού.

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο από όπου τους είχαν καλέσει στο Κεντάκι, αντιλήφθηκαν ότι όλες οι είσοδοι στον πρώτο όροφο του σπιτιού ήταν μπλοκαρισμένες. Έπειτα από λίγη ώρα, ένας από αυτούς πήρε μια σκάλα και σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο.

Ο αστυνομικός έσπασε το παράθυρο, μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και είδε την γυναίκα αλυσοδεμένη στο πάτωμα να κλαίει. Στον λαιμό της ήταν περασμένη μια αλυσίδα με μεγάλο λουκέτο, που ήταν καρφωμένη στο πάτωμα του δωματίου. Ο αστυνομικός με ένα τσεκούρι έσπασε την αλυσίδα και ελευθέρωσε την γυναίκα.

Δύο ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 36χρονο Μόιζες Μέι, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες απαγωγής, έκθεσης σε κίνδυνο και βιαιοπραγίας.

Η δικογραφία αναφέρει ότι ο άνδρας καβγάδισε με την γυναίκα και στην συνέχεια την ακινητοποίησε, αφού της έκοψε τα μαλλιά με μια ματσέτα.

Bodycam footage has captured the dramatic rescue of a woman who was left chained to the floor of a Kentucky home for two days.

