Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε στο Κίεβο με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και συζήτησαν την συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τις εξαγωγές σιτηρών, από την οποία η Ρωσία αποχώρησε τον περασμένο μήνα.

«Συζητήθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα. Η Ειρηνευτική Πρόταση (της Ουκρανίας). Οι προετοιμασίες για την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη (σχεδιάζεται από το Κίεβο). Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από τον αποκλεισμό της Ρωσίας του διαδρόμου της Μαύρης Θάλασσας για τις εξαγωγές σιτηρών» έγραψε ο Ζελέσνκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών, επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Η Άγκυρα προσπαθεί να πείσει την Μόσχα να επιστρέψει στην συμφωνία.

I received Foreign Minister of Türkiye @HakanFidan to discuss a range of important issues.

Preparations for the Global Peace Summit and the Peace Formula. Russia’s threats to the Black Sea grain corridor.

I thank Türkiye for its consistent and lasting support for Ukraine 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/FLbClACzCa

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023