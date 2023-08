Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μαδαγασκάρη όταν ποδοπατήθηκαν στην είσοδο του εθνικού σταδίου στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του μεγάλου νησιού στον Ινδικό Ωκεανό, Κριστιάν Ντσάι.

Το ποδοπάτημα σημειώθηκε στην είσοδο του σταδίου Μπαρέα στο Ανταναναρίβο, όταν φίλαθλοι προσπαθούσαν να εισέλθουν στο εθνικό στάδιο της Μαδαγασκάρης για την τελετή έναρξης των 11ων Αγώνων των νησιών του Ινδικού Ωκεανού. Το στάδιο είχε γεμίσει με σχεδόν 50.000 θεατές.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για “δώδεκα νεκρούς” και σχεδόν 80 τραυματίες, δήλωσε ο Ντσάι στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο του Ανταναναρίβο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Δεν έχει γίνει γνωστό επί του παρόντος τι προκάλεσε το ποδοπάτημα.

Ο πρόεδρος Αντρί Ραζοελίνα, ο οποίος ήταν παρών στην αθλητική εκδήλωση, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

“Είμαστε σχεδόν 50.000 άνθρωποι μέσα σε αυτό το στάδιο” δήλωσε ο αρχηγός του κράτους σε ομιλία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Όμως, “ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε καθώς άνθρωποι ποδοπατήθηκαν. Υπήρχαν τραυματίες και νεκροί στην είσοδο”.

Τα συνεργεία διάσωσης, η Αστυνομία και η Χωροφυλακή βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

#BREAKING At least 12 dead in Madagascar stadium stampede: prime minister pic.twitter.com/HASbrE4aeH

— AFP News Agency (@AFP) August 25, 2023