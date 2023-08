Το σοβαρό ατύχημα του Τούρκου μεγιστάνα στη Λέρο προκάλεσε σοκ στη γειτονική χώρα, καθώς ο Sabanci είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της γειτονικής χώρας και έχει συμπεριληφθεί στην 54η θέση της λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο το 2017, με περιουσία άνω των 650 εκατ. δολαρίων.

Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1969 στα Άδανα, ως τρίτο παιδί και μόνος γιος του Τσεβκέτ Σαμπανσί, επίσης δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Σπουδές στη Μασαχουσέτη μεταξύ 1987 και 1991 ενώ έκανε μεταπτυχιακό μέχρι το 1995 στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Δούλεψε για 2 χρόνια στον τραπεζικό κολοσσό Morgan Stanley στις ΗΠΑ και το 1997 επέστρεψε στην Τουρκία για να αναλάβει θέση στην τράπεζα Akbank, την οποία ίδρυσε η οικογένειά του. Την ίδια χρόνια έγινε επικεφαλής του τμήματος νέων έργων στην κτηματομεσιτική εταιρεία Sabancı Holding και τον Ιούνιο του 2001 διορίστηκε Επικεφαλής της Ομάδας Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Μετά τον θάνατο του παππού του το 2004, ο Αλί Σαμπανσί ίδρυσε μαζί με τον πατέρα του και την αδερφή του την κτηματομεσιτική εταιρεία Esas Holding, της οποίας είναι πρόεδρος μέχρι σήμερα. Επίσης, είναι πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines ενώ έχει μετοχές και θέσεις στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών τροφίμων, ενοικιάσεων οχημάτων και αθλητικών ειδών.

Είναι παντρεμένος με τη Vuslat Dogan Sabanci, κόρη του μεγιστάνα Αϊντίν Ντογκάν, ο οποίος είναι πρόεδρος του δημοσιογραφικού συμβουλίου της Hürriyet. Έχουν δυο γιους, οι οποίοι επέβαινα και αυτοί στο ταχύπλοο ωστόσο κατάφεραν να πηδήξουν στη θάλασσα πριν τη σύγκρουση.

Prominent Turkish businessman Ali Sabanci and his wife Vuslat Dogan Sabanci are injured in a sea accident off the coast of Greece on vacation https://t.co/wXGQZoMsL0

— Bloomberg (@business) August 25, 2023