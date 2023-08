Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, καθώς και ότι θέτει σε εφαρμογή περιορισμούς στην ροή αεροσκαφών για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες διόρθωσής του.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στην ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να εντοπίσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα» δήλωσε εκπρόσωπος της NATS.

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights

