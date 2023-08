Πληθαίνουν και δυναμώνουν οι φωνές από διάφορες γωνιές του πλανήτη που ζητούν επιτακτικά από το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει στις χώρες προέλευσής τους τα παρανόμως αποκτηθέντα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία φιλοξενεί στις συλλογές του, μετά την αποκάλυψη της κλοπής περίπου 2000 πολύτιμων αντικειμένων από τις αποθήκες του.

Δεν είναι μόνον η Ελλάδα που διεκδικεί επί δεκαετίες τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και αρκετές ακόμη χώρες όπως η Νιγηρία και η Κίνα, ανεκτίμητοι πολιτιστικοί θησαυροί των οποίων βρίσκονται στο μεγάλο μουσείο του Λονδίνου με την αξιοπιστία του να έχει πληγεί σημαντικά.

«Είναι σοκαριστικό να ακούς ότι οι χώρες και τα μουσεία, που μας έλεγαν ότι τα Μπρούτζινα του Μπενίν δεν θα ήταν ασφαλή στην Νιγηρία, έχουν κλοπές να συμβαίνουν εκεί» δήλωσε εμφατικά ο Διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής Μουσείων και Μνημείων της Νιγηρίας, Abba Isa Tijani, προσθέτοντας με νόημα:

« Αποτελούν αντικείμενο λεηλασίας. Μεταφέρθηκαν παράνομα από την χώρα. Πρόκειται για κλεμμένα αντικείμενα και πρέπει να επιστραφούν στην Νιγηρία, στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν».

Ο Tijani προανήγγειλε επίσημη παρέμβαση του υπουργού Πολιτισμού της χώρας,ο οποίος θα απαιτήσει μέσω επιστολής τον άμεσο επαναπατρισμό των Μπρούτζινων του Μπενίν.

Τα Μπρούτζινα του Μπενίν, κορυφαία δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι περίτεχνες μπρούτζινες πλάκες που χρονολογούνται από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα. Το 1897, τα μπρούτζινα και ορειχάλκινα γλυπτά εκλάπησαν από ένοπλες βρετανικές δυνάμεις που λεηλάτησαν την πόλη του Μπενίν σε επίθεση απάντηση για μια εμπορική διαμάχη και εν συνεχεία πωλήθηκαν στο Λονδίνο από τον Στρατό, για να πληρώσει τα έξοδα της πολεμικής εκστρατείας.

Trend στα κινεζικά social media το σύνθημα «Επιστρέψτε τα αντικείμενα στον ιδιοκτήτη τους»

Τεράστιο θέμα έχει προκληθεί και στην Κίνα με τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών από το Βρετανικό Μουσείο, μετά το πρόσφατο σκάνδαλο των κλοπών. Στο σημερινό κεντρικό άρθρο της, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Global Times επισημαίνει πως ο μακροχρόνιος ισχυρισμός ότι τα ξένα πολιτιστικά αντικείμενα προστατεύονται καλύτερα στο Βρετανικό Μουσείο έχει πλέον καταρρεύσει, ενώ η πλειονότητα των κρατικών ΜΜΕ ζητούν την επιστροφή των αντικειμένων της κινεζικής πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα.

«Ζητάμε επίσημα από το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει δωρεάν στην Κίνα όλα τα κινεζικά πολιτιστικά κειμήλια που αποκτήθηκαν μέσω ακατάλληλων καναλιών» αναφέρει στο σημερινό της editorial η Global Times και καλεί το Βρετανικό Μουσείο να σταματήσει επιτέλους την παρατεταμένη επιπόλαια στάση του.

Στο ίδιο δημοσίευμα το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορείται για την «αιματοβαμμένη, άσχημη και επαίσχυντη αποικιακή ιστορία του», ενώ καλείται «να αποπληρώσει τα δικά του ιστορικά χρέη, και να αναλάβει την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή και να συζητήσει με τις χώρες που έχουν υποφέρει από την αποικιακή του παραβίαση για τον τρόπο επιστροφής τα ιστορικά λάφυρα το συντομότερο δυνατό».

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε λίγες μόλις ώρες το χάσταγκ «Το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τις κινεζικές αρχαιότητες» έγινε Νο 1 trend στο δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Το Βρετανικό Μουσείο κατέχει περίπου 23.000 πολύτιμα αντικείμενα από την Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο αφηγηματικός πίνακας, ζωγραφισμένος σε μετάξι «Admonitions of the Instructress to the Court Ladies», ο οποίος χρονολογείται μεταξύ 400 και 700 μ.Χ. και θεωρείται ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του κινεζικού πολιτισμού.

Η κινεζική συλλογή του Βρετανικού Μουσείου εκτείνεται από την νεολιθική εποχή έως σήμερα και περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα αντικειμένων.

