Μεγάλη Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για δεύτερο βράδυ στα αεροδρόμια της Ευρώπης, με αρκετούς να έχουν μπροστά τους ταλαιπωρία ακόμη και 12 ημερών.

Το χάος προκλήθηκε από το black out στη Βρετανία εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο η κυβέρνηση δεν αξιολογεί ως επίθεση χάκερς.

To πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του ΗΒ (NATS) η εκτεταμένη διακοπή πτήσεων προκλήθηκε από εισερχόμενα δεδομένα πτήσεων, από ένα σχέδιο πτήσης που τα συστήματά της δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν, ίσως από γαλλική αεροπορική εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το περιστατικό θα διερευνηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

