Η Τουρκία δέχθηκε και φέτος “Συγχαρητήρια” από το Στρατηγείο του ΝΑΤΟ με αφορμή την ημέρα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστής και ως “Ημέρας Νίκης” που εορτάζεται στις 30 Αυγούστου, με την οποία τιμάται η νίκη του τουρκικού στρατού επί των ελληνικών δυνάμεων στην μάχη του Ντουμπλουπινάρ το 1922, στην Μικρά Ασία.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023