Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στην Γερουσία των ΗΠΑ, Μιτς Μακόνελ, «πάγωσε» για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα ενώ του έθεταν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Σε αυτήν την συνέντευξη Τύπου, στο Κόβινγκτον του Κεντάκι, ο Μακόνελ, 81 ετών, αρχικά φάνηκε ότι δυσκολευόταν να ακούσει την ερώτηση που του έκανε ένας δημοσιογράφος για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Στη συνέχεια, όμως, «πάγωσε» ενώ βρισκόταν στο βήμα, κοιτάζοντας το κενό και δεν μιλούσε επί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Δεν φάνηκε, επίσης, να ανταποκρίνεται αμέσως όταν ένα μέλος του επιτελείου του τον πλησίασε για να τον ρωτήσει εάν άκουσε την ερώτηση.

U.S. Senate Minority leader Mitch McConnell freezes again while speaking at a press conference pic.twitter.com/NyPIWytNeJ

— BNO News (@BNONews) August 30, 2023