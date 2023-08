Γιοχάνεσμπουργκ: Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης στο X (πρώην Twitter), οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται.

Άλλοι «43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά», σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι, σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured.

This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE

