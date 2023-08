Πριγκόζιν: Βίντεο που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα φέρεται να δείχνει τον αρχηγό της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, στην Αφρική λίγες μόλις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ενισχύοντας τις εικασίες για την υγεία του και για πιθανές απειλές για την ασφάλειά του.

“Για εκείνους που συζητάνε αν ζω ή αν είμαι νεκρός, πώς τα πάω–τώρα είναι σαββατοκύριακο, το δεύτερο μισό του Αυγούστου 2023, είμαι στην Αφρική”, λέει ο Πριγκόζιν στο σύντομης διάρκειας βίντεο που ανήρτησε το κανάλι Grey Zone Telegram, το οποίο συνδέεται με την οργάνωση Wagner.

“Επομένως γι’ αυτούς που τους αρέσει να συζητάνε για την εξόντωσή μου ή για την ιδιωτική μου ζωή, πόσα λεφτά βγάζω ή οτιδήποτε άλλο, όλα καλά”, προσθέτει ο Πριγκόζιν κάνοντας μια κίνηση με το χέρι του.

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

“So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine,” Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi

