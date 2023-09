Elon Musk: Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο Ξαβιέ Μασκ έκανε αλλαγή φύλου, αλλάζοντας ταυτόχρονα και το όνομά του διακόπτοντας κάθε επαφή με τον πατέρα του.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν έχει επαφές με την 19χρονη κόρη του το τελευταίο διάστημα και είναι πεπεισμένος ότι για αυτό φταίει το πανάκριβο σχολείο που φοιτούσε η Vivian Jenna Wilson, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, που της έκανε «πλύση εγκεφάλου» ώστε «να μισήσει τους πλούσιους».

Elon Musk blames elite LA school for brainwashing ‘communist’ trans daughter into hating him for being rich https://t.co/kesWL2xHE5 pic.twitter.com/8AYxfdzQpV

— New York Post (@nypost) August 31, 2023