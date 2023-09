Κίνα: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ, τη Σεντζέν και άλλες πόλεις της νότιας Κίνας, κλείστηκαν στα σπίτια τους, εν αναμονή του «σούπερ τυφώνα» Σάολα.

Τουλάχιστον 880.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους σε δύο γειτονικές περιοχές, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενώ η έναρξη της σχολικής χρονιάς αναβλήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, όπου οι άνεμοι ξερίζωσαν ήδη πολλά δέντρα στους έρημους δρόμους.

Typhoon #Saola‘s approach at Category 4 strength with winds of 140 mph is a reminder of the relentless power of nature. Our thoughts are with the residents of Hong Kong as they prepare for this formidable storm. Stay safe and heed all warnings. #TyphoonSaola #HongKongAlert pic.twitter.com/igXYGtcwPz

— Andy Beltran (@Andy080195) September 1, 2023