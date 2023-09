Όπως αναφέρει η Daily Mail ο δισεκατομυριούχος πέθανε το βράδυ της Πέμπτης και ότι η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε τζαμί του Λονδίνου στο Ρίτζεντς Παρκ την Παρασκευή.

«Η τελετή πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, μετά την προσευχή της Παρασκευής» υπογράμμισε η πηγή.

Ποιός ήταν ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, ήταν Αιγύπτιος επιχειρηματίας, του οποίου η κατοικία και οι κύριες επιχειρηματικές επιδιώξεις ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Τα επιχειρηματικά του συμφέροντα περιλάμβαναν την ιδιοκτησία του Hôtel Ritz Paris και παλαιότερα του πολυκαταστήματος Harrods και της Fulham F.C., αμφότερα στο Λονδίνο. Από το 2023, η περιουσία του εκτιμάται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κατατάσσοντας τον πλούτο του στο νούμερο 1.493 στον κόσμο.

Ήταν παντρεμένος με τη Σαμίρα Κασόγκι από το 1953 έως το 1956 και είχαν αποκτήσει έναν γιο, τον Ντόντι. Ο Ντόντι είχε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Σκοτώθηκαν και οι δύο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Το 1985, ο Φαγιέντ παντρεύτηκε τη Φινλανδή και πρώην μοντέλο Heini Wathen με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Μαζί με τους αδερφούς του, αγόρασε τη δεκαετία του 1980 το House of Fraser, το οποίο περιλάμβανε το πολυκατάστημα Harrods στο Knightsbridge του Λονδίνου. Διατήρησε την ιδιοκτησία του καταστήματος μετά την είσοδο του ομίλου Frasers στις δημόσιες συναλλαγές μέχρι το 2010, όταν το πούλησε στην Qatar Holding.

Κέρδισε επίσης τον σεβασμό των οπαδών της Fulham FC αφού αγόρασε την επαγγελματική ομάδα του δυτικού Λονδίνου για 6 εκατομμύρια λίρες το 1997 και είδε την ομάδα να μπαίνει στην Premier League και στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2012 πούλησε την ομάδα στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Shahid Khan.

