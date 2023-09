Μεξικό – Πάρτυ αποκάλυψης φύλου του μωρού: Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα πάρτυ αποκάλυψης φύλου ενός μωρού στο Μεξικό, καθώς ένα αεροσκάφος που συμμετείχε στην όμορφη αυτή στιγμή του ζευγαριού, συνετρίβη, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, τα πλάνα δείχνουν ένα ζευγάρι που περιμένει το πρώτο τους παιδί, να χαμογελάει και να κρατιέται από το χέρι μπροστά από μια πινακίδα που γράφει «Oh Baby», γεμάτο με μπλε, κόκκινα, χρυσά και γκρι μπαλόνια.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από έναν καλεσμένο του πάρτυ, δείχνει αρχικά ένα αεροσκάφος που επιστρατεύτηκε για να πραγματοποιήσει την αποκάλυψη του φύλου του παιδιού να πετάει σιγά-σιγά προς το σημείο.

Καθώς το μικρό αεροπλάνο πλησίαζε, απελευθέρωσε ροζ καπνό για να σηματοδοτήσει ότι το ζευγάρι θα αποκτήσει ένα κοριτσάκι.

Αλλά, όπως αναφέρει η SUN, με το που άφησε τον ροζ καπνό το αεροσκάφος, ο πιλότος φαίνεται να τράβηξε το αεροσκάφος Piper PA-25-235 Pawnee προς τα πάνω και το αριστερό φτερό ξαφνικά κόπηκε, στέλνοντας το αεροσκάφος σε τρελή πορεία μέχρι που λίγο αργότερα συνετρίβη.

Ωστόσο, οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση έδειχναν να αγνοούν το τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια τους και συνέχισαν να γιορτάζουν μαζί με το ζευγάρι.

Αργότερα, φωτογραφίες που ήρθαν στο «φως» από το αεροσκάφος που συνετρίβη, λίγα μέτρα μακριά από το πάρτι, έδειχναν τον 32χρονο πιλότο, που ονομαζόταν Luis Angel, να κείτεται στα συντρίμμια του αεροπλάνου πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και έχασε τη μάχη με τη ζωή.

