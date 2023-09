Ισπανία καιρός: Εικόνες χάους έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τις τελευταίες ώρες την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις και έχουν προκληθεί από το μετεωρολογικό φαινόμενο DANA.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε χθες «κόκκινη» προειδοποίηση, που σημαίνει πιθανότητα ακραίου κινδύνου, για την περιοχή της Μαδρίτης, στην επαρχία Τολέδο και στην πόλη Κάδιθ.

Ανέφερε πως αναμένεται να πέσουν έως 120 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο μέσα σε 12 ώρες στη Μαδρίτη, η οποία πλήττεται από εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Θύμα τους έπεσε και το μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας, καθώς προβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί σε όλες σχεδόν τις γραμμές.

Την ίδια ώρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που δείχνουν επιβάτες μέσα σε πλημμυρισμένα βαγόνια. Κάποιοι σταθμοί, όπως αυτός της Loranca, έκλεισαν τελείως καθώς πλημμύρισαν με νερά.

🚨🌊🇪🇸 – A red alert – classed as “extreme danger” – was issued for the Madrid region by #Spain‘s State Meteorological Agency (#AEMET), warning that 120 liters of water per square meter could fall in a 12-hour period.

The #Madrid metro was completely flooded! 👇 pic.twitter.com/isML9rCeCM

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) September 4, 2023