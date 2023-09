Συνολικά 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μια προβλήτα στην πανεπιστημιούπολη του UW-Madison στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ το απόγευμα της Δευτέρας.

Η προβλήτα, η οποία χωρούσε 60 έως 80 άτομα, κατέρρευσε στη λίμνη Mendota.

Ένας αξιωματούχος του αστυνομικού τμήματος του UW-Madison δήλωσε ότι περίπου 20 έως 25 άτομα υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς, ανέφεραν τοπικά μέσα.

Six people were hurt, with one taken to hospital, after a pier in Madison, Wisconsin, collapsed during Labor Day celebrations on Monday, September 4. Footage taken by Rita Mortenson shows people swimming, climbing, and taking boats out of the water afterhttps://t.co/dz1zXdfwJC

