Τουλάχιστον 820 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και σκορπώντας τον πανικό στο Μαρακές και άλλες πόλεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Σε πόλη της επαρχίας Αλ Χαούζ μια οικογένεια βρίσκεται εγκλωβισμένη στα συντρίμμια, αφού κατέρρευσε το σπίτι της.

Εκτός από το Μαρακές, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο Ραμπάτ, την Καζαμπλάνκα, την Αγκαντίρ και την Εσαουίρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Πολλοί άνθρωποι στις πόλεις αυτές βγήκαν στους δρόμους, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να καταρρεύσουν τα σπίτια τους.

Κάτοικοι του Μαρακές δήλωσαν ότι κατέρρευσαν κάποια κτίρια στην παλιά πόλη, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνεται ένα κομμάτι ενός μιναρέ στην διάσημη πλατεία Τζεμάα ελ Φνα, στη Μεδίνα του Μαρακές.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται συντρίμμια σπιτιών στους δρόμους του πόλης, αλλά και αυτοκίνητα πλακωμένα από πέτρες. Κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια αναζητώντας εγκλωβισμένους, εν αναμονή των βαρέων μηχανημάτων, δήλωσε ο κάτοικος Ιντ Ουααζίζ Χάσαν.

Ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τη μαροκινή κυβέρνηση «στις προσπάθειές της να συνδράμει τους πληγέντες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Στεφάν Ντιζαρίκ.

