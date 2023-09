Κλιματική κρίση: Με λόγια του Έλληνα Δημήτρη Χατζηφώτη που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα ξεκίνησε την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τα λόγια του Δημήτρη Χατζηφώτη, θύματος των άγριων πυρκαγιών που έπληξαν την Ελλάδα το καλοκαίρι: «Η ζωή μου σταμάτησε. Τα πήρε όλα η φωτιά»» ανέφερε ο κ. Λέναρσιτς, ο οποίος μίλησε για την ένταση των καιρικών φαινομένων επισημαίνοντας ότι κάτι που ήταν ασυνήθιστο τα προηγούμενα χρόνια, πια είναι οικείο και θα παρουσιάζει ακόμη μεγάλη «επιτάχυνση», ενώ εστίασε στο ότι υπάρχει ανάγκη για μια Ευρώπη «πιο ανθεκτική».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσε ότι η πυρκαγιά στον Έβρο ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη και «την ίδια ώρα στην ίδια χώρα, την Ελλάδα, πριν από μία εβδομάδα βροχή τριών ετών έπεσε μέσα σε δύο ημέρες. Τον Αύγουστο τα 2/3 της Σλοβενίας ήταν κάτω από το νερό, τον Μάιο οι πλημμύρες στην Ιταλία προκάλεσαν 900 κατολισθήσεις».

«Μερικά χρόνια πριν αυτή η ένταση ήταν ασυνήθιστη, τώρα είναι πολύ οικεία. Και φοβάμαι ότι θα συνεχίζει να επιταχύνει» συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Γιάνες Λέναρσιτς τόνισε ότι «για να συνεχίσουν οι πολίτες να είναι ασφαλείς σε αυτό το επικίνδυνο πεδίο, χρειαζόμαστε επειγόντως μια πιο ανθεκτική Ευρώπη στις καταστροφές. Πρέπει να οικοδομήσουμε στην πρόληψη , την προετοιμασία και την απάντηση σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας μας».

But to maintain a liveable future and survive this brutal new normality we foremost need more and better investments in prevention and adaptation.

Focusing on climate resilience across the board: across all EU policies and programmes, as well as at national levels. #EPlenary pic.twitter.com/wAUcM6bp3Z

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 12, 2023