Σε ένα απέραντο δράμα έχει βυθιστεί η Λιβύη μετρώντας πάνω από 3.000 νεκρούς και ακόμη περισσότερους αγνοούμενους. Το πεδίο της καταστροφής είναι τόσο εκτεταμένο δε που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα, δεδομένης της βαθιάς πολιτικής κρίσης στη χώρα.

Οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι φτάνουν τους 10.000, επισημαίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού.

Η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο είναι η Ντέρνα, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται κάτω από το νερό μετά την κατάρρευση δύο φραγμάτων και τεσσάρων γεφυρών.

«Ο αριθμός των νεκρών είναι τεράστιος και μπορεί να φτάσει τις χιλιάδες» μεταδίδει παράλληλα ο Ερυθρός Σταυρός.

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Λιβύης υπογράμμισε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι ανησυχητικός.

«Σοκαρίστηκα από αυτό που είδα. Είναι σαν τσουνάμι», δήλωσε.

Μιλώντας σε εκπομπή του BBC πρόσθεσε ότι αναμένεται διεθνής βοήθεια από χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιταλία και το Κατάρ.

Η καταιγίδα Daniel προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες σε ολόκληρη τη βορειοαφρικανική χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων της Βεγγάζης και της Ντέρνα.

Atleast 2,000 dead, 10 thousand missing in Eastern #Libya after the catastrophic flooding #LibyaFloods pic.twitter.com/DlgTql734S

— Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) September 12, 2023