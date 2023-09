Ισχυρός σεισμός εντάσεως 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 6:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου, στη βόρεια Ιταλία σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών μελετών (USGS), όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο υπολογίζει τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπολόνια.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και σε απόσταση 100 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ΕΡΤ και αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι το πολύ μικρό του εστιακό βάθος που ήταν στα 10χλμ.

#Earthquake 19 km SW of #Imola (#Italy) 20 min ago (local time 05:10:17). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

— EMSC (@LastQuake) September 18, 2023