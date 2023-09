Νέα Υόρκη: To κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο.

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής την ώρα που ο 80χρονος Μαρσελίνο Βαλέριο, επέστρεφε με τη σύζυγό του από ένα πάρτι.

Όπως φαίνεται στα καρέ που έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας ο 80χρονος είχε αποβιβαστεί από αυτοκίνητο και βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού του στο Μπρονξ, έχοντας δίπλα του τη γυναίκα του.

Ένας μαυροντυμένος άνδρας με ποδήλατο πέρασε δίπλα από τον 80χρονο και τον πυροβόλησε δύο φορές, τη μια στο κεφάλι σαν χαριστική βολή.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, ο δολοφόνος έμοιαζε σαν νίντζα.

80-year-old Bronx Man Executed in Front of Wife by Shooter on Bike

STORY: https://t.co/pxuBKPV3FL

📹: Dakota Santiago ([email protected] to license) pic.twitter.com/4v9uSMnUJx

— FreedomNews.Tv FNTV (@FreedomNTV) September 18, 2023