Νότια Αφρική: Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους έως και 9,5 μέτρων, ορισμένα εκ των οποίων κατέστρεψαν παραθαλάσσια κτήρια και σάρωσαν αυτοκίνητα σε χώρους στάθμευσης, το Σαββατοκύριακο.

«Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν», ανέφερε.

Το 50% της ακτογραμμής της Νότιας Αφρικής επλήγη από τα τεράστια κύματα, τα οποία προκλήθηκαν από ένα φαινόμενο γνωστό ως «ανοιξιάτικη παλίρροια».

Στον κόλπο του Γκόρντον κοντά στο Κέιπ Τάουν, το νερό παρέσυρε μερικά αυτοκίνητα και βύθισε κάποια άλλα.

Ζημιές παρατηρήθηκαν επίσης σε πολλά σημεία στα περίχωρα του Κέιπ Τάουν στα νοτιοδυτικά και μέχρι την ανατολική ακτή της επαρχίας KwaZulu-Natal, δήλωσαν οι αρχές.

Ένας από τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν μια 93χρονη που τραυματίστηκε όταν το νερό παρέσυρε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Wilderness στη νότια ακτή, αν και το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διάσωσης είπε ότι ο θάνατός της μπορεί να οφειλόταν σε φυσικά αίτια.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold’s bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge – damage in many local coastline towns!

