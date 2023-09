Ένας αυτονομιστής αξιωματούχος των υπηρεσιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Γκεγάμ Στεπανιάν, υποστήριξε απόψε ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις επιχειρήσεις του αζέρικου στρατού στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Στεπανιάν, δύο από τα θύματα ήταν άμαχοι. Το πρακτορείο Reuters που μετέδωσε τη δήλωση δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εκκενώθηκαν έξι κοινότητες. «Οι άμαχοι έξι κοινοτήτων του Αρτσάχ (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ οι αυτονομιστές) απομακρύνθηκαν» λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, έγραψε στην ανάρτησή του.

Την ίδια στιγμή, το Αζερμπαϊτζάν ζητά από τις αρμενικές ένοπλες ομάδες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τις οποίες χαρακτήρισε «παράνομες», να παραδοθούν, διαφορετικά θα συνεχίσει την «αντιτρομοκρατική επιχείρηση μέχρι τέλους» μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο την διοίκηση της προεδρίας. Παράλληλα η διοίκηση της προεδρίας δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμο να συναντηθεί με εκπροσώπους των εθνοτικών Αρμενίων στο Γιεβλάχ εφόσον εκπληρώσουν «σειρά όρων». «Ωστόσο, για να σταματήσει η αντιτρομοκρατική επιχείρηση, οι παράνομοι αρμενικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί πρέπει να υψώσουν τη λευκή σημαία, να παραδοθούν όλα τα όπλα και να διαλυθεί το παράνομο καθεστώς», αναφέρει η προεδρική διοίκηση, προσθέτοντας ότι «διαφορετικά, η αντιτρομοκρατική επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Στο μεταξύ, ο Χικμέτ Χατζίεφ, σύμβουλος του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ τόνισε πως η χώρα του θα σεβαστεί τα δικαιώματα των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. «Τα δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών αρμενικής καταγωγής στο Καραμπάχ θα γίνουν σεβαστά, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι διεθνείς υποχρεώσεις του Αζερμπαϊτζάν», τόνισε ο Χατζίεφ.

Στο πλαίσιο των αναταραχών στον θύλακα, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Πασινιάν, τη Ναζελί Μπαγντασαριάν, ο Πασινιάν και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν υπογράμμισαν ότι είναι «απαράδεκτη» η προσφυγή στη βία και τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι διεθνείς μηχανισμοί αποκλιμάκωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Αρμένιο πρωθυπουργό ότι θα ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συζητηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Καύκασο.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την απόφαση του Αζερμπαϊτζάν να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Νωρίτερα, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, η Μπέρμποκ είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν δεν τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει να μην προσφύγει σε στρατιωτικά μέτρα και προέτρεψε το Μπακού να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Η υπόσχεση του Μπακού να απόσχει από στρατιωτικές ενέργειες δεν τηρήθηκε. Το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις», είπε η Μπέρμποκ.

BREAKING: Air sirens have been reactivated in Stepanakert as Azerbaijans begins its second wave of attack on the civilian population.

The Artsakh Ministry of Health reports about 80 wounded and 5 killed as Azerbaijan continues its genocidal campaign on Armenians Artsakh.

Out of… pic.twitter.com/PCLl6BbsEq

— 301🇦🇲 (@301arm) September 19, 2023