Μία φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κοντά στο αεροδρόμιο και όχι μακριά από έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά δεν έχουν γίνει γνωστά.

A fire broke out at an oil depot in Russia’s Sochi after an explosion pic.twitter.com/fBsGfNXhSR

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) September 20, 2023