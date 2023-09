Ο κλάδος της ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα συνέχισε να έχει έναν ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2023 καταγράφοντας διψήφιες αυξήσεις τόσο στην παραγωγή, όσο και στις νέες παραγγελίες, όπως δείχνουν τα στοιχεία του αναφερόμενου τομέα.

Η παραγωγή νέων πλοίων έφτασε στα 27,98 εκατομμύρια dwt* κατά την ίδια περίοδο, με ετήσια αύξηση 16,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσης the China Association of the National Shipbuilding Industry.

Οι νέες παραγγελίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 86,5% συνολικά στα 52,31 dwt, όπως ανακοίνωσε η ίδια ένωση.

*H μονάδα βάρους dwt αναφέρεται στο συνολικό βάρος του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης και της ποσότητας καυσίμου.

