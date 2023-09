Ιράκ: Αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης 26/9, σε χώρο γαμήλιας δεξίωσης στη Νινευή του Ιράκ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κτίριο της συνοικίας Χαμντανίγια.

Εκατοντάδες άνθρωποι – περίπου χίλιοι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya – είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων, η οποία έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Το Al Arabiya μεταδίδει ότι στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει στη Βαγδάτη ορισμένους από τους σοβαρότερα τραυματισμένους.

#BREAKING: Fire at wedding celebration in Hamdaniya district in Iraq’s Nineveh province leaves at least 9 people dead and 25 injured.#BreakingNews #Iraq #Internationalleaks #Fire pic.twitter.com/m2XfW8ZpzT

