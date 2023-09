Το δένδρο του Sycamore Gap, το πιο πολυφωτογραφημένο ίσως δένδρο της Βρετανίας ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, βρέθηκε κομμένο κατά τα φαινόμενα με ηλεκτρικό πριόνι, κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ της βορειανατολικής Αγγλίας, όπου βρισκόταν φυτεμένο κοντά στο ρωμαϊκό τείχος του Αδριανού.

«Η αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει ότι, δυστυχώς, το διάσημο δένδρο του Sycamore Gap έπεσε την νύκτα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Εχομε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε σκοπίμως».

Το δένδρο που βρισκόταν κοντά στο ρωμαϊκό τείχος που είχε κτισθεί για να ανακόψει εισβολές βαρβαρικών ορδών είχε εμφανισθεί στο σινεμά στην ταινία «Ρομπέν των Δασών» του Κέβιν Κόστνερ το 1991.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από αυτό που είχε αναγορευθεί «δένδρο της χρονιάς» το 2016, δεν μένουν παρά οι ρίζες.

Absolutely gutting morning on Hadrian’s Wall. No more Sycamore Gap. pic.twitter.com/MWb49kZlaG

— Twice Brewed Brew Co. (@TwiceBrewedCo) September 28, 2023