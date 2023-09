Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστενσον κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους για να αντιμετωπιστούν οι ομάδες μεταναστών.

Αφορμή είναι η κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας, με αποκορύφωμα την δολοφονία δύο ανδρών, που έπεσαν νεκροί από σφαίρες στη Στοκχόλμη, και ο θάνατος μιας 25χρονης γυναίκας από βομβιστική επίθεση στην Ουψάλα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογη κατάσταση, προσθέτοντας ότι σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει σύσκεψη με τους αρχηγούς του στρατού και της αστυνομίας για να σχηματοποιηθεί η εμπλοκή του στρατού.

Sweden’s prime minister summoned the head of the armed forces and the police commissioner in a bid to stem gang violence, after the nation was rocked by a wave of brutal violence that has taken at least 11 lives in September alone https://t.co/6AJUNZq9Ah pic.twitter.com/6pkwyHgKJp

Ο αρχηγός του Foxtrot Ράβα Ματζίντ, γνωστός και με την ονομασία ”η κουρδική Αλεπού”, καταζητείται διεθνώς από το 2020 και σύμφωνα με το bnn.network, το δίκτυο Foxtrot έχει κερδίσει τη φήμη για τη στρατολόγηση ανηλίκων. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τη σύλληψή του, όλες οι προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη Σουηδία έχουν μέχρι στιγμής, αποτύχει.

Πολλά σουηδικά ΜΜΕ, αναφέρουν πως πίσω από την ”έκρηξη” βίας με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη η χώρα, βρίσκεται αυτή η οργάνωση. Οι επιθέσεις τις περισσότερες φορές στοχεύουν στον εκφοβισμό των μελών αντίπαλων συμμοριών ή φατριών και των συγγενών τους, ωστόσο πολλές είναι και οι παράπλευρες απώλειες, με αθώους πολίτες που δεν έχουν καμία σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα να χάνουν τη ζωή τους.

Το Foxtrot έχει δεσμούς με άλλες εγκληματικές οργανώσεις στην Ευρώπη, ενώ ο ίδιος ο Ματζίντ εξέτισε ποινή φυλάκισης από τις σουηδικές αρχές για τη δράση του. Αποφυλακίστηκε το 2018 αλλά δεν έμεινε στη χώρα, καθώς ο ξάδερφος δολοφονήθηκε από αντίπαλη συμμορία και οι σουηδικές αρχές του έδωσαν άδεια να μετακομίσει στην Τουρκία παρά το γεγονός ότι τελούσε υπό αναστολή. Έτσι, ο Ματζίντ απέκτησε την τουρκική υπηκοότητα μέσω ενός προγράμματος “χρυσής βίζας” για επενδυτές. Από εκεί συνέχισε να διοικεί την εγκληματική του αυτοκρατορία, ωθώντας εφέτος την κυβέρνηση της Σουηδίας να απειλήσει την Τουρκία ότι θα ανέστειλε την οικονομική βοήθεια προς την Άγκυρα, εάν δεν προέβαινε στην έκδοση του, αλλά τελικά η Στοκχόλμη απέσυρε την απειλή.

Φωτό unsplash

Σύμφωνα με το Associated Press, η Σουηδία βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με συμμορίες, που πολεμούν μεταξύ τους για τον έλεγχο ναρκωτικών και όπλων στη χώρα. Συχνά επιστρατεύουν εφήβους από φτωχές γειτονιές μεταναστών για να πραγματοποιούν τις επιθέσεις τους.

Πρόσφατα σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς και εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στη χώρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πρωτοφανής από τις Αρχές αλλά και τον ίδιο τον Κρίστερσον. Σύμφωνα με τους απολογισμούς του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυροβολισμούς και εκρήξεις τον Σεπτέμβριο, που ήταν ο πιο φονικός μήνας σε τέσσερα χρόνια.

BREAKING:

Sweden’s largest opposition party, the Social Democrats, want the Swedish Army to be deployed against gangs.

Y-day, 2 men were shot to death & a 25-y-old woman was killed in a bombing of her apartment building

She was a neighbor of a gangster pic.twitter.com/YXcPgl1cWL

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023