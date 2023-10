Τρομοκρατικό χτύπημα σημειώθηκε στις 9.30 το πρωί στην Άγκυρα, έξω από το υπουργείο Εσωτερικών και κοντά στο τουρκικό κοινοβούλιο το οποίο θα ξεκινούσε αργότερα τις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, περίπου στις 09.30 το πρωί, «δύο τρομοκράτες που ήρθαν με επαγγελματικό όχημα μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποίησαν βομβιστική επίθεση», όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας από τους δράστες της επίθεσης “εξουδετερώθηκε” και ο άλλος σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε. Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

«Η μάχη μας θα συνεχιστεί μέχρι ο τελευταίος τρομοκράτης να έχει εξουδετερωθεί», υπογράμμισε ο Γερλικάγια.

Ο εισαγγελέας της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για την «τρομοκρατική επίθεση».

BREAKING — An explosion and gun fire heard in Turkey’s capital Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries

Turkish Parliament opens today after summer recess

pic.twitter.com/5eoKKfL887

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023