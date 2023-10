Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία ανέλαβε το PKK, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ANF που σχετίζεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ANF το χτύπημα στο υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας πραγματοποίησε το Τάγμα Αθανάτων, ενώ επισημαίνει ότι η επίθεση αυτοκτονίας έγινε την ημέρα της έναρξης των εργασιών του τουρκικού κοινοβουλίου στην Άγκυρα μετά τη θερινή διακοπή.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023