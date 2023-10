Γράφει η: Κλειώ Νικολάου

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών – ή και μηνών για να είμαστε πιο ακριβείς – στη Σουηδία έχουν κλονίσει ακόμα και τις πεποιθήσεις των πιο “φιλικών” προς τη μετανάστευση πολιτών. Η χώρα που κάποτε ήταν “παράδεισος” για τους μετανάστες έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την αύξηση της παραβατικότητας συμμοριών μεταναστών.

Συγκεκριμένα, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με τραγικό απολογισμό 11 νεκρών από περιστατικά βίας, στα οποία εμπλέκονται μετανάστες, που έχουν φτιάξει συμμορίες. Η αντιπαλότητα μεταξύ των συμμοριών – που προσπαθούν να ελέγξουν το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών – οδηγεί σε περιστατικά βίας με τραυματίες και νεκρούς, αλλάζοντας ουσιαστικά ακόμα και το κοινωνικό προφίλ της πιο “φιλήσυχης” μέχρι πριν από μερικά χρόνια χώρας του πλανήτη.

Η Σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα βγάλει στο δρόμο το στρατό – κίνηση που ειδικοί χαρακτηρίζουν αντισυνταγματική – για να συνδράμει στο έργο της αστυνομίας. Ενώ έχει εξαγγείλει και αλλαγές στη νομοθεσία για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Ωστόσο, αλλαγές στη νομοθεσία έχουν ήδη γίνει και πλέον είναι πολύ δυσκολότερο ένας μετανάστης να λάβει την υπηκοότητα σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι άλλαξε αυτά τα χρόνια και η Σουηδία δεν μπορεί πλέον να αφομοιώσει τους μετανάστες όπως παλαιότερα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που αποδίδουν το φαινόμενο – μεταξύ τους και πολιτικοί – στην αλλαγή του προφίλ των μεταναστών. Τα τελευταία χρόνια, εισρέουν στη χώρα, μουσουλμάνοι – κυρίως νεαροί άντρες – χωρίς καμία θέληση αφομείωσης από την κοινωνία. Αντιθέτως, συνήθως επιθυμούν να επιβάλουν το ακραία συντηρητικό κοινωνικό προφίλ τους σε μία πολύ φιλελεύθερη κοινωνία.

Άλλοι έχουν εντελώς διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας ότι το Σουηδικό σύστημα είναι αυτό που απέτυχε να αφομειώσει τα μεταναστευτικά κύματα των τελευταίων ετών – ειδικά αυτό που ήρθε από τη Συρία το 2015.

Η αλήθεια είναι ότι η Σουηδία κλήθηκε να υποδεχτεί το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό της από οποιαδήποτε άλλη χώρα – αυτή τη στιγμή δύο στους δέκα ανθρώπους που ζουν στη Σουηδία έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Το αν υπήρχαν ή όχι οι υποδομές για να ενταχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Σουηδική κοινωνία είναι ένα θέμα. Ένα άλλο είναι ότι χιλιάδες εξ αυτών επέλεξαν – ή χρειάστηκε – να μείνουν σε περιοχές που γρήγορα πήραν τα χαρακτηριστικά του γκέτο. Ο γείτονάς τους ήταν επίσης μετανάστης, με αποτέλεσμα να μην αναμειχθούν ποτέ με τον εγχώριο πληθυσμό. Αν ήταν από επιλογή ή από ανάγκη, επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί.

The gangs in Sweden are mostly migrants and here are largest immigrant groups in Sweden. pic.twitter.com/edXlejw6hb

Όσον αφορά τη διέξοδο της παραβατικότητας και την εμπλοκή χιλιάδων ανθρώπων σε παράνομες πράξεις, εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και πολλά άλλα είναι σίγουρα ένα φαινόμενο που απαντάται συχνά σε γκετοποιημένους πληθυσμούς.

Τώρα, όμως, η Σουηδία είναι αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο – πρόβλημα, που δημιουργεί ένα ακόμα: τη στροφή προς την άκρα δεξιά με ολέθρια ίσως αποτελέσματα.

The influx of refugees into Sweden threatens the sustainability of the country’s model. The original Swedish high-welfare model relied on the country’s high taxes and “everyone should work.” But the large number of Middle Eastern immigrants and refugees, pic.twitter.com/XksewMo0py

