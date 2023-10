Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της δίκης του για την υπόθεση της απάτης στο Μανχάταν, δημοσίευσε σκίτσο που τον εμφανίζει να κάθεται στο εδώλιο με τον Ιησού Χριστό δίπλα του.

Ο Τραμπ, που κατηγορείται μαζί με δύο από τους γιους του ότι επί χρόνια παρουσίαζαν υπερεκτιμημένη την ακίνητη περιουσία τους, χαρακτήρισε εχθές «απάτη» τη συγκεκριμένη δίκη, που θα είναι η πρώτη σε μια σειρά υποθέσεων που θα εκδικαστούν τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα που δείχνει τον Τραμπ να δικάζεται με τον Ιησού στο πλευρό του είχε δημοσιευτεί αρχικά στο Twitter από τον χρήστη Dom Lucre, που έγραφε στη λεζάντα της ανάρτησής του ότι «αυτό είναι το πιο ακριβές σκίτσο από δικαστική αίθουσα» που έχει δει ποτέ, αφού «κανείς δεν θα είχε καταφέρει να φτάσει τόσο μακριά μόνος του».

Λίγες ώρες αφού πόσταρε την εικόνα στο Truth Social, o Τραμπ ενημέρωσε τους followers του ότι θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο την Τρίτη.

«Ο κόσμος αρχίζει να βλέπει πόσο σπουδαία είναι η εταιρεία που δημιούργησα, μέσα από αυτή τη δίκη που ξεκίνησε η ρατσίστρια Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια «Πικαμπού» Τζέιμς», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο αποδεικνύουν μονάχα πόσο μεγάλη είναι η επιτυχία του στον τομέα των κτηματομεσιτικών. «Απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, πολλά μετρητά και γίνεται όλο και καλύτερο», πρόσθεσε ο 77χρονος.

Σύμφωνα με τη δίωξη που άσκησε εις βάρος του Τραμπ η Λετίσια Τζέιμς, ζητώντας του να καταβάλει ποσό 250 εκατ. δολαρίων, ο Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια λέγοντας ψέματα για την αξία της περιουσίας του σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, επί μία δεκαετία ο επιχειρηματίας παρουσίαζε τα οικονομικά στοιχεία του με ανακριβή τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίζει καλύτερους δανειακούς όρους και χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν βρεθεί ένοχος, ο 77χρονος δεν κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης, όμως ενδέχεται να του επιβληθούν κυρώσεις που θα περιορίσουν τη δυνατότητά του να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Νέα Υόρκη. Επίσης, σε περίπτωση καταδίκης του, ο Τραμπ μπορεί να χάσει τον έλεγχο σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας του, όπως ο εμβληματικός Πύργος Τραμπ.

🔥🚨BREAKING: President Trump just posted me on Truth Social! pic.twitter.com/CdQWdtFJUl

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 2, 2023